Conecta Criança: programação inclusiva para o público do Transtorno do Espectro Autista

Evento contará com oficinas e atividades culturais, ecológicas, educativas, esportivas e recreativas; haverá também Sessão Azul

Contagem regressiva para o “Conecta Criança”: três dias!

Na próxima quinta-feira (12/10), a partir das 15h no Parque da Cultura, a Prefeitura de Votuporanga realizará a segunda edição do evento para comemorar o Dia das Crianças. Este ano, o evento também contará com programação inclusiva, direcionada especialmente para o público do Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de muita animação, shows musicais, atividades e oficinas.

Durante a festa, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, a garotada poderá conferir inúmeras atividades culturais, ecológicas, educativas, esportivas, recreativas, entre outras e durante o período de uma hora, das 15h às 16h, o evento se transformará em um ambiente mais acolhedor dedicado ao público com TEA, onde não haverá manifestação sonora em nenhuma atividade, além da exibição do filme “A Bailarina”, na Sessão Azul. As oficinas serão realizadas no Parque da Cultura, tanto na área externa, quanto na interna.

A realização é da Prefeitura de Votuporanga, através do Fundo Social de Solidariedade e de todas as Secretarias Municipais em parceria com a Saev Ambiental, Unifev, Rádio Cidade 94,7 FM, Jornal A Cidade, Léo Clube de Votuporanga e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.