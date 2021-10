Polícias rodoviárias começam operações nas rodovias da região

Já começaram nas estradas da região as operações para garantir a segurança de motoristas e passageiros. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está realizando a operação Padroeira 2021 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) é responsável pela Operação Nossa Senhora de Aparecida 2021. Ambas seguem até a terça-feira, dia 12.

“Para esse feriado, a gente espera um movimento grande nas rodovias, as pessoas viajando para a casa de parentes e tudo o mais, até por conta disso a gente reforça o policiamento nas estradas”, diz o capitão Noé Cavalari, da PRE.

Em nota, a Triunfo Transbrasiliana, concessionária que administra o trecho paulista da BR-153, informou que a estimativa é que 153 mil veículos percorram a rodovia durante o feriado prolongado entre sexta e terça-feira. O maior tráfego deve ser na saída, nesta sexta-feira, 8.

Também em nota, a Triângulo do Sol, concessionária que administra o trecho da rodovia Washington Luís (SP-310), disse que entre São Carlos e Mirassol são esperados 210 mil veículos nesse período.

Movimento grande requer ainda mais atenção para evitar acidentes. “A previsão do tempo é que tenhamos um feriado chuvoso para este ano, aumentando o risco de acidentes. Para os dias chuvosos, a PRF orienta aos motoristas transitar com velocidade moderada, sempre à direita da via, acender os faróis baixos, manter distância segura do outro veículo que segue à sua frente, evitar manobras e freadas bruscas”, orienta o inspetor Flávio Catarucci.

Cavalari lembra da necessidade de que o veículo esteja com a manutenção em dia – a falta dela, além de acidentes, pode levar a multa. “Manutenção preventiva é mais barata que corretiva. Dar atenção especial aos pneus: por conta do período de chuvas já ter se iniciado na nossa região, se o pneu não estiver em bom estado de conservação e se o motorista não estiver em velocidade compatível o veículo pode aquaplanar.”

Segundo Cavalari, as infrações mais recorrentes são as que têm maior potencial de causar acidentes ou provocar lesões: falta de cinto de segurança, ultrapassagem em local proibido e uso de álcool. Além do uso de celular, que tira a atenção do condutor e pode causar graves acidentes.

Em casos de emergência na Washington Luís, os usuários das rodovias podem entrar em contato com a AB Triângulo do Sol, a qualquer momento, pelo número 0800 701 1609 ou através dos telefones de emergência, disponíveis ao longo do trecho de concessão. Em caso de necessidade de socorro médico ou mecânico na BR-153, os usuários devem acionar a Central de Atendimento 0800 72 30 153. O serviço funciona 24 horas.