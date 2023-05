Programa de recapeamento da Prefeitura segue em andamento em diversos pontos

Estimativa é que até o final de 2024, mil quarteirões recebam nova malha viária

As obras de recapeamento da Prefeitura de Votuporanga seguem em andamento com melhorias em diversos pontos da cidade. O trabalho passou recentemente pela Rua Ivaí, no trecho entre as Ruas São Carlos e Tocantins; beneficiou também a popular Rua Amazonas, iniciando no cruzamento com a Marechal Rondon até a Tibagi. Outro ponto contemplado foi a Rua Benjamin Constant, entre as Ruas Tocantins e Mato Grosso.

Nesta quarta e quinta-feira (10 e 11/5), o serviço de recape está na Rua Presidente Vargas, entre Av. João Gonçalves Leite e Rua Tietê. Nos próximos dias serão contemplados também trechos da Rua Tocantins, Av. dos Bancários e Av. João Gonçalves Leite.

Vale ressaltar que os motoristas devem ficar atentos às interdições pontuais necessárias para execução das obras. “Sabemos que esse tipo de obra é de extrema importância para todos e que durante a execução pode causar alguns transtornos momentâneos, mas, contamos com a compreensão de todos, porque precisaremos deixar os trechos que serão recapeados livres de quaisquer veículos ou obstáculos que possam interferir na execução da obra”, disse o secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto.

É importante destacar que estas obras fazem parte do maior programa de recuperação de ruas de Votuporanga, o Asfalto Novo. “Este é o maior programa de recapeamento asfáltico da história de Votuporanga. Esperamos chegar a mil quarteirões contemplados até o final de 2024”, afirmou o prefeito Jorge Seba.