Obra de cobertura começa a modificar área do Centro de Eventos

São mais de 5,8 mil metros quadrados de área a ser coberta que fica entre os dois blocos de banheiro

Votuporanga vem recebendo obras em diversas áreas e uma delas é a cobertura do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. A etapa de fundação dos pilares de concreto já foi executada e as vigas estão instaladas. Agora, segue em andamento, a montagem da estrutura metálica e instalação das treliças e, na sequência, colocação das telhas sanduíche que transformarão o espaço em um dos melhores Centros de Eventos da região.

O prefeito Jorge Seba explica que a obra é complexa, por se tratar de uma grande área a ser coberta. São mais de 5,8 mil metros quadrados de área que fica entre os dois blocos de banheiro. “Essa área com cobertura permanente oferecerá melhores condições de realização dos eventos, mais conforto ao público e mais segurança também, já que o local contará com Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Sem dúvidas, contamos com a melhor estrutura para realizar eventos da região”.

Após finalizada a obra, o espaço volta a receber a agenda de eventos em diversas áreas como cultura, esporte, lazer e muito mais.

A obra está sendo realizada 100% com recursos do Governo do Estado por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais. São cerca de R$ 7,5 milhões de investimento, conquistados com apoio do deputado estadual Carlão Pignatari.