89% dos brasileiros acreditam em Deus ou em um poder maior, aponta pesquisa

Os dados foram apurados por meio da pesquisa “Global Religion 2023”, feita em 26 países

Aproximadamente nove em cada dez brasileiros (89%) acreditam em Deus ou em um poder maior. O dado foi apurado por meio da pesquisa “Global Religion 2023”, feita em 26 países. O Brasil é o primeiro colocado do ranking, empatado com África do Sul (89%) e Colômbia (86%). A maior parte dos brasileiros que tem uma religião se denomina cristã (70%). A média global é de 61%. Na outra ponta da tabela estão Holanda (40%), Coreia do Sul (33%) e Japão (19%).

79% dos brasileiros acreditam na existência do Paraíso

Quanto à crença na existência do Paraíso, os brasileiros se destacam, juntamente com o Peru, em primeiro lugar, com 79% dos entrevistados expressando essa convicção. A África do Sul, Colômbia e Turquia ocupam o terceiro lugar, com 78%. Na outra ponta está a França, com 31% de crença no Paraíso, seguida pelo Japão, com 28%, e a Bélgica, com 22%.

66% dos brasileiros acreditam no Inferno

Quando se trata da crença no Inferno, os brasileiros ocupam a segunda posição, com 66% dos entrevistados afirmando acreditar na existência desse lugar. A Turquia lidera o ranking, com 76%, enquanto a Tailândia fica em terceiro, com 63%. Na parte inferior da tabela está a Espanha, com 22% de crença no Inferno, seguida pela Suécia, com 21%, e a Bélgica, com 16%.

90% dos brasileiros acreditam que Deus ou Forças Maiores os permitem superar crises

No que diz respeito à capacidade de superar crises, como doenças, conflitos e desastres, os brasileiros demonstraram uma forte crença no poder de Deus ou de Forças Maiores. Impressionantes 90% dos entrevistados afirmaram que acreditam que Deus ou Forças Maiores os permitem superar esses desafios.

Essa porcentagem coloca o Brasil em primeiro lugar nesse aspecto. A Colômbia e a África do Sul ocupam o segundo lugar, ambas com 89%. Na outra ponta da tabela estão Suécia (56%), Coréia do Sul (50%) e Japão (37%).

Religião na prática

Quando perguntados se têm alguma religião, 76% dos brasileiros dizem que seguem algum tipo de religião. Este ranking é liderado pela Índia, com 99% da população respondendo que segue alguma religião, seguida pela Tailândia (98%) e pela Malásia (94%). Na outra ponta, estão a Suécia e a Holanda, ambas com 46%, a Coreia do Sul, com 44% e o Japão com 42%. A média global é de 67%. A maior parte dos brasileiros que tem uma religião se denomina cristã (70%).

Contudo, mesmo com uma alta associação com alguma religião no Brasil, apenas 49% dos brasileiros afirmam visitar ao menos uma vez ao mês igrejas, templos ou outros locais de culto. A média global dos países pesquisados para esta pergunta é de 30%. A Índia, novamente, lidera com 71%, assim com o Japão que também aparece no fim da lista com apenas 5% de pessoas declarando frequentar estes locais regularmente.

Sobre a pesquisa

A pesquisa “Global Religion2023” foi realizada pela Ipsos em 26 países, com 19.731 entrevistados, sendo aproximadamente 1000 no Brasil, entre os dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro de 2023. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais. O estudo foi feito por meio da plataforma online Global Advisor da Ipsos e, na Índia, por meio da plataforma IndiaBus.

Gazeta de Rio Preto