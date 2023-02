OBA Festival começa neste sábado (18) e vai reunir mais de 100 mil pessoas até o dia 21 em São José do Rio Preto

Evento contará com atrações como Ivete Sangalo, Thiaguinho, Gusttavo Lima, Alok, Banda Eva, Zé Neto & Cristiano, Pedro Sampaio, entre outros

São José do Rio Preto, 17 fevereiro 2023 – A edição mais aguardada do maior Carnaval indoor do estado de São Paulo, o OBA Festival, começa neste sábado, 18 de fevereiro, e segue até o dia 21. O evento, que chega à 15ª edição, será realizado pela primeira vez em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e vai reunir mais de 100 mil pessoas no Recinto de Exposições da cidade.

O festival trará os mais variados estilos musicais e alguns dos artistas mais concorridos do momento como Ivete Sangalo, Zé Neto & Cristiano, Thiaguinho, Alok, Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Banda Eva, Tomate, Dennis DJ, Gustavo Mioto, banda Menos é Mais, Batom na Cueca e A Zorra, além de DJs e atrações regionais como LT, On Fire, Darcio e DJ Thascya.

O OBA Festival contará com diferentes opções de ambientes – Pista; Camarote OBA; e Camarote Premium Café de La Musique – todos open bar e open food, mas cada um com seus diferenciais em comidas e bebidas, além de atrações exclusivas. Para curtir o evento, o público pode optar por convites permanentes e também diários. Para mais informações sobre disponibilidade e valores basta acessar www.guicheweb.com.br/oba.

Uma grande estrutura foi montada no Recinto de Exposições em uma área de 50 mil m² chamada de Mundo OBA que, além dos camarotes, conta também com um mega palco, com 80m de largura e 17m de altura, Trio Elétrico Alucinante, com 25m, área de descanso, food park, diversas ambientações, tirolesa de 17m com parede de escalada e muito mais.

O evento

A abertura dos portões do OBA Festival será às 19h nos dias 18, 19 e 20. No dia 21, o início do evento será mais cedo, às 16h. O acesso a todos os setores (Pista, Camarote OBA e Camarote Premium Café de La Music) será pela avenida João Batista Vetorazzo e os foliões passarão por uma revista rigorosa na entrada. No local estarão disponíveis lookers (guarda volumes) especiais que poderão ser alugados pelos foliões. Para fazer isso com antecedência basta acessar https://obafestival.crmocs.com.br.

Vale lembrar que o uso da pulseira de identificação do folião é obrigatório durante todo o evento. Já o abadá é de uso facultativo e sugerido para o dia 21. Não será permitida a entrada de nenhum outro tipo de copo no Recinto de Exposição, apenas os oficiais.

Atrações

O line-up do OBA Festival reunirá os mais variados estilos musicais como axé, samba, sertanejo, pagode, funk, música eletrônica e muito mais. Os artistas irão se apresentar no palco principal e também no trio elétrico que irá percorrer todo o local. E cada noite terá um tema especial para que o público possa caprichar na produção: Sábado – Fantasia; Domingo – Pijama; Segunda-feira – Neon; Terça-feira – Abadá. Confira as atrações de cada dia:

Sábado – 18/02

Thascya (Eletrônica)

Menos é Mais (Pagode)

Dj Chai (Funk)

Gusttavo Lima (Sertanejo)

Pedro Sampaio (Funk)

A Zorra (Axé)

Domingo – 19/02

Gustavo Mioto (Sertanejo)

DJ Coiote ( funk)

Batom na cueca (Axé)

Banda Eva (Axé)

Dennis Dj (Funk)

Segunda-feira – 20/02

Darcio (Sertanejo)

LT (Trap/Funk)

Zé Neto & Cristiano (Sertanejo)

Alok (Eletrônica)

Tomate (Axé)

Terça-feira – 21/02

Dj Sandy (Funk)

On Fire (Eletrônica)

Thiaguinho (Pagode)

Ivete (Axé)

Retirada de Abadás

Os Kits de Abadás dos convites permanentes estão sendo entregues desde o dia 15 de fevereiro. No dia 17, o público poderá fazer a troca em Rio Preto, no Shopping Iguatemi. Já nos dias do evento, de 18 a 21, a troca será exclusivamente no Recinto de Exposições Alberto Bertelli – rua Daniel Antônio de Freitas, 115 – Distrito Industrial. Vale lembrar que os convites diários deverão ser trocados no dia, ou seja, convites para o domingo só poderão ser trocados no próprio domingo. Confira os horários:

• 18/02 – Sábado – das 11h às 3h (madrugada)

• 19/02 – Domingo – das 15h às 3h (madrugada)

• 20/02 – Segunda-feira – das 15h às 3h (madrugada)

• 21/02 – Terça-feira – das 14h às 22h

Turismo

A cidade já está com quase 100% da rede hoteleira reservada para a data, segundo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Rio Preto. Os turistas virão de mais de 500 cidades de 18 estados. Só de São Paulo, 150 ônibus fretados trarão os foliões, sem falar nos turistas que virão por conta própria, via rodoviária, aeroporto ou carros particulares. A empresa Guiche Web, responsável pela comercialização dos convites, registra ainda a venda de ingressos para países como Inglaterra, Portugal, Colômbia e Nova Zelândia. O OBA Festival deve movimentar mais de R$ 50 milhões.

“Ao longo dessas 15 edições, estudamos muito o mercado, levantando informações com nosso público para lapidar um formato que conquistasse definitivamente seu espaço. Hoje, o OBA Festival se tornou referência quando o assunto é Carnaval, não só pelas atrações, mas pelo conjunto de tudo que é oferecido”, diz Edilberto Fiorentino (Caskinha), um dos organizadores.

Responsabilidade social e ambiental

Durante o evento, a Cooperlagos, cooperativa de reciclagem de São José do Rio Preto, estará presente com 20 agentes ambientais para coletar os recicláveis produzidos durante o festival como papel, plástico, alumínio, vidro e garrafas PET. Tudo será revertido para a cooperativa.

O OBA Festival também doou o estacionamento oficial do evento para o Hospital de Base de Rio Preto e realizou uma campanha de incentivo à doação de sangue no Hemocentro da Cidade. Todos os doadores participaram do sorteio de convites e passes para curtir o show da Banda Eva em cima do trio elétrico.

Para saber mais informações sobre o OBA Festival (incluindo os valores) basta acessar o site www.obafestival.com.br.