Cão Shurastey será cremado nos EUA antes de vir para o Brasil junto com corpo de influenciador Jesse Koz

Imagens mostram como ficou Fusca de influenciador que morreu em acidente com cachorro nos EUA. Cinzas do animal serão enviadas ao Brasil junto com o corpo do influenciador. Procedimento será pago com recursos de uma vaquinha online.

Após vaquinha online, corpos de influencer e de seu golden retriever serão trazidos para o país

O influenciador brasileiro Jesse Koz e seu cão Shurastey, mortos num acidente de carro na segunda-feira (23), no estado do Oregon (Estados Unidos), vão ser enterrados no Brasil. Uma vaquinha online conseguiu arrecadar R$ 120 mil para que a família pudesse se despedir dos dois na cidade em que moravam, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Koz e seu golden retriever percorriam o mundo num Fusca e estavam indo em direção ao Alasca quando aconteceu a batida com outro veículo. Com a meta de valor atingida, a família já iniciou os procedimentos para o translado dos corpos

O influenciador, de 29 anos, compartilhava toda a sua jornada nas redes sociais com o seus 247 mil seguidores, que estão, agora, lamentando a tragédia.

No perfil do Instragram de Koz há uma frase que internautas estão usando para compartilhar a tristeza: “Ou se morre como herói ou se vive o bastante para se tornar vilão”. De acordo com os fãs, Jesse morreu como herói.

Saiba quem eram Jesse Koz e o cão Shurastey, que viajavam juntos de Fusca pelo mundo

O influenciador brasileiro Jesse Koz, de 29 anos, e o cachorro Shurastey ficaram conhecidos por viajar o mundo dentro de um velho fusca. Eles estavam a caminho do Alasca quando sofreram um acidente em Oregon, nos Estados Unidos, e morreram na última segunda-feira (23).

Natural de Santa Catarina, Jesse Koz e o cachorro viajavam com o carro desde 2017. O ponto de partida foi a cidade de Balneário Camboriú (SC) e o objetivo era chegar ao estado norte-americano do Alasca. Com o velho fusca, que ganhou o apelido de Dodongo, a dupla atravessou 16 países.

A viagem fazia parte de um projeto chamado Shurastey or Shuraigow?. O nome é uma brincadeira com a música Should I Stay or Should I Go, da banda inglesa The Clash, que em português significa “Devo Ficar ou Devo Ir”.