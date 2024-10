Vendaval provoca estragos e interdita o Poupatempo de Votuporanga

As fortes rajadas de vendo que atingiram Votuporanga na noite desta quinta-feira (17) provocaram estragos na cidade. Árvores foram arrancadas, bairros ficaram sem energia elétrica e a unidade do Poupatempo local foi interditada pela Defesa Civil, após parte do telhado ser danificado pelo temporal.

Em nota, a Defesa Civil de Votuporanga informou que registrou cerca de 15 quedas de árvores. O Poupatempo foi destelhado e com isso duas casas foram atingidas pelas telhas, o que também causou estragos.

A unidade segue interditada até a recuperação do telhado. “Como a unidade funciona em prédio da Prefeitura, a Defesa Civil interditou o local, no entanto, já foi solicitada contratação emergencial de empresa para fazer o reparo do telhado para que os serviços voltem a ser prestados dentro dos próximos dias”, diz a nota.

Todos os agendamentos feitos para o Poupatempo de Votuporanga foram encaminhados para o Poupatempo de Fernandópolis, que é a unidade mais próxima, e os que não forem possíveis serão remarcados posteriormente. Não há ainda uma previsão para a retomada do atendimento no local, tudo irá depender das condições climáticas para o andamento das obras.

Houve ainda o registro de árvores que caíram sobre carros. Em uma igreja na região central, a estrutura metálica do estacionamento também desabou e caiu sobre dois carros, o que causou prejuízos.

Alerta

Como noticiado pelo A Cidade, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de tempestades para Votuporanga e toda a região noroeste paulista que se estende até amanhã. A meteorologia aponta que a cidade pode ter até 200 mm de chuva (cada milímetro corresponde a um litro d´água por metro quadrado), acompanhada de granizo raios e rajadas de vento de até 60km por hora.

A chegada de uma frente fria trouxe condições para temporais com raios em todas as regiões do Estado. O cenário previsto é semelhante ao que causou apagões e estragos na região metropolitana de São Paulo, onde 3,1 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas.

Diante do alerta, a Defesa Civil reforçou algumas recomendações como: jamais enfrentar áreas alagadas ou com enxurradas. Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel. Ao ouvir um trovão as pessoas devem procurar um local coberto e evitarem permanecer parados embaixo de árvores.

Como há previsão de rajadas de vento é fundamental adotar alguns cuidados. É recomendado evitar estacionar veículos próximos às árvores e profissionais que trabalham ao ar livre e em altura precisam redobrar os cuidados com a segurança.

Elektro

A Neoenergia Elektro, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Votuporanga e região, também enviou um comunicado aos clientes alertando para o risco de fortes chuvas. Neste período, a Elektro irá reforçar as equipes para atender as ocorrências o mais rápido possível.

“Proteja-se em locais seguros. Evite ficar embaixo de árvores e estruturas metálicas; em caso de inundações, desligue o disjuntor geral da casa; fique longe da rede elétrica e, em caso de fios caídos, mantenha distância, não toque e entre em contato com a gente imediatamente”, diz o comunicado enviado pela empresa. Jornal A Cidade