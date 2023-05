Concha Acústica recebe Feira do Artesanato neste sábado

Artesãos comercializarão seus produtos na região central, das 9h às 16h

A Concha Acústica receberá, mais uma vez, a Feira do Artesanato no sábado (13/5), das 9h às 16h. Os artesãos comercializarão seus produtos, aproveitando a movimentação da região central da cidade, com o comércio atendendo em horário especial, até às 18h.

A feira também integra o Parque das Artes, realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, no Parque da Cultura. A próxima edição será realizada nos dias 20 e 21 de maio.

Além de peças para decoração e de utilidades diárias, a feira também conta com acessórios de diversas opções e comidas caseiras, tudo produzido artesanalmente. Segundo a secretária Janaina Silva, a feira já virou tradição e é uma excelente oportunidade para presentear. “No domingo celebramos uma data muito especial que é o Dia das Mães, nossa Feira é uma ótima opção para quem ainda está com dúvidas na escolha do presente. Temos profissionais talentosíssimos que produzem peças exclusivas e maravilhosas”, disse a secretária.

Parque das Artes

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga promoverá mais uma edição do Parque das Artes, evento que integra o calendário municipal de festividades e proporciona momentos de lazer e diversão com familiares e amigos, no sábado (20/5) e domingo (21/5), a partir das 15h. O evento que tradicionalmente era realizado no segundo sábado do mês, a partir desta edição passa a ser no terceiro final de semana.

O cenário gastronômico e artesanal reunirá, no tradicional e familiar Parque da Cultura, diversos food trucks, feira de artesanato, brinquedos infláveis e muita música. No espaço interno, no Centro de Cultura e Turismo, o público contará com uma diversificada opção culinária, através de comidas artesanais, oficinas culturais e feira de artesanato; já no espaço externo destinado aos trailers de comidas e bebidas, também haverá shows musicais e diversão para as crianças.