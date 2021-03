Secretaria da Cultura promove último evento on-line do mês de março

As atrações, desta vez, irão reunir música, dança e poesia; alguns artistas foram contemplados pela Lei Aldir Blanc e outros irão se apresentar voluntariamente

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga irá promover, neste final de semana, mais uma edição do evento “Cultura On-line Votuporanga”, a última do mês de março. As apresentações desta vez irão reunir música, dança e poesia e poderão ser acompanhadas pelo Facebook e YouTube da Prefeitura a partir das 13h de sábado (27) e domingo (28).

Alguns dos artistas que irão se apresentar no evento foram aprovados e contemplados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, já outros terão suas performances exibidas por colaboração voluntária. Todos os artistas são locais e as apresentações foram gravadas anteriormente.

Programação

Abrindo as apresentações, Amadeu Álamo e Acústico 2M’s. O músico e cantor Amadeu possui um repertório com canções de sua própria autoria e seu estilo percorre o pop rock nacional e internacional. No Acústico 2M’s, a dupla Monara e Márcio Lissone também possui o estilo pop rock de canções que marcaram época e algumas atuais, além de MPB.

Às 14h40 será a vez da Banda Fama se apresentar com suas músicas que sempre animam bailes, festas e casamentos, interpretando canções de vários estilos que marcaram gerações.

E, finalizando, o espetáculo “Reflexos – o outro lado do meu eu”, da Tati Mucci Produções, que retrata situações, sentimentos e emoções vividas por pessoas comuns e que ainda não conseguiram olhar o seu outro eu.

Nos dois dias, durante os intervalos entre uma atração e outra, o público poderá acompanhar diferentes poesias no formato videopoemas, preparados pelo NIAC (Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas), projeto da Secretaria da Cultura e Turismo e que foram produzidos durante a pandemia. Eles trazem obras de autores brasileiros, como Mário Quintana e Carlos Drummond, por exemplo, interpretados por alunos do projeto e atores locais convidados.

No domingo, a abertura do evento on-line é com a artista Natália Pântano, que apresenta o projeto “Nostra Filha”, acompanhada pelos convidados Edilaine Furtado e Henrique de Marchi. Os participantes cantam músicas de sucesso que marcaram a trajetória e relembram histórias do começo do grupo “Nostra Filha”, com muita emoção, boa música e, o principal, muito amor envolvido.

A segunda atração, às 14h, é a Camerata Villa-Lobos, que traz em seu estilo a música instrumental, erudita e popular.

Para encerrar, às 14h50, o Studio de Dança Mariana Maricato irá apresentar coreografias de ballet clássico, jazz, sapateado flamenco e dança contemporânea.