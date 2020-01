Cultura oferece oficinas gratuitas de percussão

A oferta de programação no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, continua diversificada. Além das sessões temáticas de cinema, oficinas de games, de recreação e de xadrez na Biblioteca, agora é a vez de novamente ter contato nesta quinta-feira com noções de percussão por meio de oficinas gratuitas, com 20 vagas cada.