Em Meridiano, Saúde afasta motorista de ambulância pego no bafômetro

O flagrante da Polícia Rodoviária Estadual foi registrado no sábado (18), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP.

A Secretaria Municipal de Saúde de Meridiano/SP, afastou nesta segunda-feira (21), o motorista de ambulância do município pego no bafômetro. O flagrante da Polícia Rodoviária Estadual foi registrado no sábado (18), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP.

Segundo a Secretaria, o motorista transferia um paciente de Meridiano para Catanduva/SP. Além do paciente, havia uma acompanhante na ambulância. Depois de parado na blitz, o motorista soprou o bafômetro, o qual acusou taxa alcoólica de 0,8 miligramas de álcool por litro de ar expelido – a partir da detecção de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido, é considerado crime e o motorista pode ser preso.

O secretário Alex Garcia informou que o motorista fica afastado até conclusão da sindicância aberta para apurar o caso. “Foi um afastamento para o processo administrativo e depois o jurídico da Prefeitura que decidirá”, afirmou. Segundo Garcia, o motorista afirmou que tinha bebido um dia antes. “Disse que não tinha bebido no dia da blitz”, completou o secretário.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Francela Pinheiro