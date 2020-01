Campeonato Veteranos Betcerto: grande final será neste domingo

O Campeonato contou com a participação de sete equipes no total, movimentando o cenário esportivo em Votuporanga. Para os torcedores que quiserem prestigiar o confronto entre os finalistas a entrada é franca.

Resultados da semifinal

No último domingo (19/01), foram as semifinais do Campeonato Betcerto. JL Madeiras venceu a equipe do Kroaço por 3 a 0, conquistando a colocação na final. A Fisioclínica venceu o time do São Damião por 1 a 0, conquistando também a posição de finalista.