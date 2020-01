Mulher morre e homem fica ferido em acidente de moto em General Salgado

Uma mulher de 27 anos morreu em um acidente de trânsito na rodovia vicinal Carmelo Ferreira Pinto, na madrugada desta segunda-feira (24). O acidente aconteceu no trecho da via entre o distrito de Prudêncio e Moraes – que pertence a General Salgado.

De acordo com informações da polícia, motoristas que passavam pela rodovia avistaram as vítimas e acionaram a Polícia Militar. A suspeita é que o condutor da motocicleta tenha batido na traseira de um caminhão transbordo que trafegava no sentido do distrito Prudêncio e Moraes à rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463).

Ainda, segundo a polícia, com o impacto, a passageira da moto de 27 anos, chegou a ser socorrida e levada para o pronto-socorro de Auriflama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor da moto também foi socorrido com lesões graves pelo corpo e encaminhado para Santa Casa de Votuporanga. Por meio de nota, o hospital disse que o paciente deu entrada no pronto-socorro, passou por uma cirurgia e seu quadro é estável.

O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba. A Polícia Civil investiga o caso e um laudo da perícia deve apontar as causas do acidente.

(Júlia Smanioto – Folha da Região)