Comunidade Assistencial “Irmãos de Emaús” de Votuporanga comemora 26 anos de trajetória

“A solidariedade é um combustível para mudar o mundo”. (Marianna Moreno)

Neste sábado (22) a Comunidade Assistencial “Irmãos de Emaús” completou 26 anos de trajetória. Fundada em 1997 com o objetivo de acolher pessoas que atualmente estejam em situação de rua, sem referência familiar e moradia convencional, a entidade oferece proteção social, apoio para restauração e fortalecimento dos vínculos familiares e atividades para elevar a autoestima, com a finalidade de construir novos projetos de vida.

Enquanto a insegurança, o medo e muitas vezes situações de violência impelem esses homens cada vez mais para uma condição vulnerável, a equipe da “Irmãos de Emaús” proporciona esperança, amor, fé e uma oportunidade de mudança de vida. Em geral, são vítimas de preconceito. O que dificulta a reconstrução de suas vidas na comunidade onde vivem e a restauração de sua autonomia.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga a coordenadora Helena Eico Nosse de Souza falou da história da instituição e sobre trabalhos realizados com os acolhidos, acompanhe:

DV: Conte um pouco sobre a história da trajetória dos 26 anos da Comunidade?

“A Instituição foi criada por misericórdia e compaixão do Padre Edemur José Alves, pároco falecido em 07 de setembro de 2011, da então Paróquia Nossa Senhora Aparecida, hoje Catedral Nossa Senhora Aparecida, além de membros participantes da comunidade paroquial; que se sensibilizaram com as pessoas em situação de rua que viviam pela praça, muitas vezes sofrendo pelas chuvas e frio, necessitando de abrigo, alimentação e atenção.

Ao longo destes 26 anos a Casa Abrigo, como é conhecida, tornou-se referência em âmbito de Brasil, já que os usuários costumam viajar e no “trecho” ou “BR” como eles falam, divulgam os serviços sociais que a instituição presta, no caso além do abrigamento institucional, que acolhe homens entre 18 à 60 anos e que encontram-se em situação de rua, permanecendo o tempo que for necessário para sua reabilitação social e/ou reintegração familiar, oferecendo aos mesmos moradia, alimentação, roupa limpa, atendimento pela rede de serviços municipais de saúde (PSF E MINI HOSPITAL) e social ( CRAS/CREAS/Direitos Humanos); e o 2º Serviço Social é o de Casa de Passagem que atende pessoas em processo de migração, oferecendo além dos serviços essenciais de pernoite e alimentação, roupas limpas e kit de higiene pessoal”.

DV: Como são os trabalhos da comunidade irmãos de Emaús?

“Dizemos serviços sociais, no caso prestamos 02 serviços sociais: 1) Abrigamento Institucional, além do descrito anteriormente, ao longo da permanência estimulamos os mesmos a procurarem reatar laços familiares e também motivamos os mesmos ao retorno ao mercado de trabalho e neste processo o município tem concedido vagas para serem preenchidos no Projeto Votuporanga em Ação, e também auxiliamos na confecção de currículos para serem distribuídos nas empresas.

2) Casa de Passagem, além do descrito acima, também fornecemos passagem para as cidades limítrofes”.

DV: Como você vê os trabalhos nos próximos anos?

“O serviço social de atendimento às pessoas em situação de rua tende a aumentar, haja visto que após a pandemia, visualizamos um número maior de pessoas seja no atendimento na instituição, bem como pelas ruas e praças da cidade; além das notícias que nos chegam das maiores cidades da região que informam a dificuldade para atendimento a este público”.

DV: Ao longo desses 26 anos quantos atendidos já passaram pela comunidade?

“Foram atendidos 32.847 pessoas nos 02 serviços sociais até 31/03/2023, em 2022 foram atendidas 1.670 pessoas nos 02 serviços sociais”.

DV: Como as pessoas que quiserem podem ajudar a comunidade assistencial irmãos de Emaús?

“A Instituição recebe doações em geral: Recursos financeiros; agasalhos, roupas, calçados masculinos, toalhas banho, roupas de cama, mesmo usado; alimentos em geral (alimento pronto sob consulta); produtos de higiene pessoal; etc.

-As pessoas que puderem e desejarem podem se tornar sócios contribuintes e doar recursos financeiros mensal/bimestral/trimestral/semestral ou anual.

– Participando e colaborando dos eventos que a Instituição promove.

-Sendo voluntário (cabelereiro/barbeiro/outros sob consulta)”.

“Gostaria de acrescentar que em breve data a ser definida, promoveremos o Chá Beneficente e contamos com a participação e colaboração dos amigos e aderentes” contou Helena.

“Lembrar que: essas pessoas acolhidas, estão em situação de rua, por circunstâncias e motivos diversos, não cabe julgamento, mas acolhimento e respeito, é o que precisam!” concluiu.

Maiores informações:

E-mail: casa_eemaus@ig.com.br

Site: www.caie.org.br

Facebook: comunidade assistencial irmãos de Emaús

Telefone: (17) 3421-6918

O Diário de Votuporanga parabeniza à Comunidade Assistencial “Irmãos de Emaús” pelos seus 26 anos e a todos que aí trabalham e trabalharam nessa bela e produtiva história!

(Colaborou – Andrea Anciaes – Diário de Votuporanga)