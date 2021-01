COLUNA – QUARTA JURÍDICA: Os conflitos nas organizações são sempre questões delicadas que precisam ser administradas pelos gestores de equipe.

Os conflitos nas organizações são sempre questões delicadas que precisam ser administradas pelos gestores de equipe. Embora se tenha o conhecimento de que discutir no ambiente de trabalho pode causar demissão, ainda existem muitos casos de colaboradores que não têm problemas em elevar o tom de voz. O impacto que essas brigas geram na equipe e no ritmo de trabalho é significativo, por isso saber como lidar com elas é fundamental.

Para os gestores que têm dúvidas a respeito de que postura adotar diante de situações conflituosas entre funcionários seguem algumas dicas:

-As discussões são comuns em qualquer ambiente de convívio social e isso inclui o trabalho. Sendo assim, a melhor maneira de evitar conflitos é permitir que haja troca de opiniões entre os membros da equipe. O gestor deve estabelecer uma comunicação saudável com os seus colaboradores e entre eles. Quando as pessoas sentem que sua opinião é ouvida e considerada, tendem a se exaltar menos, mesmo que a ideia não seja acatada.

-A melhor forma de resolver os conflitos nas organizações é chamar os envolvidos para uma reunião em que cada um exponha o seu ponto de vista. O líder deve pontuar para os membros da equipe o que observou da situação e oferecer feedback a respeito da situação. Não se trata de dizer quem está certo ou quem está errado e sim de se colocar no lugar dos envolvidos e oferecer uma solução eficiente.

E mais tente fazer uma reunião com toda a equipe e acompanhe a resolução desse problema de perto!

você como empreendedor, deve sempre prezar pela ordem e pelo profissionalismo dentro de seu estabelecimento, podendo tomar as medidas trabalhistas necessárias consultando um especialista no assunto.

Em último caso, talvez exista a conclusão de que seja melhor demitir os funcionários que se envolveram na confusão!

