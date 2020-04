Gian e Giovani apresentam “Live Pela Vida” em prol à Santa Casa

Sabe o sucesso dos 30 anos de carreira? Estarão todos reunidos nesta apresentação, que vai embalar o final de semana com muito amor, generosidade e bondade. O show vai ser inesquecível e vai acontecer na página do YouTube dos artistas.

Para fechar o sabadão (25/4) com chave de ouro, aquela live que vai deixar todo coração apaixonado! A dupla Gian e Giovani irá presentear todos os seus fãs com uma apresentação beneficente, em prol à Santa Casa de Votuporanga.

Com previsão de três horas de duração, estaremos todos em casa, curtindo muito e fazendo doações para a Instituição votuporanguense. Um site será anunciado na live, canal onde as contribuições poderão acontecer, revertendo em cestas básicas.

Além disso, parte da equipe do Hospital estará disponível no WhatsApp (17) 98101-7479 para receber qualquer tipo de auxílio. É importante frisar que neste momento de pandemia do Coronavírus, toda ajuda é válida.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, pediu a adesão de toda comunidade. “Estamos em uma guerra contra COVID-19 e contamos com apoio de todos. Quem puder contribuir com alimentos, equipamentos de proteção individual, materiais de higiene, consumo ou dinheiro, está salvando vidas. Todo valor arrecadado será utilizado para a compra de respiradores”, contou. O banco é Santander – Agência: 3568 -C/c: 13.000.687-1.

Ele enalteceu a iniciativa da dupla Gian e Giovani. “Meu obrigado especial ao empresário Marcinho Costa, que possibilitou este momento ímpar. Os cantores fazem parte da vida de todos, com músicas apaixonadas. Estiveram em Votuporanga por vários anos e têm uma identificação com nossa região. E, antes mesmo da apresentação de sábado acontecer, já mostraram todo seu potencial. Já recebemos 1.000 unidades de álcool em gel da Naturall Mix. Esperamos muito mais, para salvarmos milhares de vidas!”, finalizou.