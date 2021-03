Enquanto estava no hospital, Luan sofreu complicações provocadas pela doença e desenvolveu uma pneumonia bilateral bacteriana.

“Entrei em desespero quando meu filho foi intubado por 24 horas. Fiquei muito abalada com tudo. Ele ficou muito ruim. Precisaram drenar secreções dos pulmões dele. Mas acabei me apegando muito a Deus. Ele acordou no dia seguinte me chamando. Fiquei muito feliz”, afirma a mãe.