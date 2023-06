Colisão deixa uma vítima na Rodovia Euclides da Cunha no pontilhão da Água Vermelha

Nesta quarta-feira , uma colisão lateral ocorreu na Rodovia Euclides da Cunha, no pontilhão da Água Vermelha, deixando uma vítima com ferimentos leves. De acordo com informações obtidas no local, o acidente envolveu um veículo Onix preto, com placas de Franca/SP, e um veículo Gol, com placas de Fernandópolis, ocupado por um homem de 66 anos.

O condutor do veículo Onix seguia pela rodovia Euclides da Cunha, no sentido Votuporanga, quando o veículo Gol, que saía da alça de acesso à rodovia, não visualizou sua aproximação. Como resultado, ocorreu uma colisão lateral, lançando o veículo Gol contra o muro que separa a rodovia.

A vítima, um homem de 66 anos condutor do gol, sofreu escoriações leves pelo corpo e esmagamento dos dedos. Ele foi prontamente atendido pela equipe de resgate no local e encaminhado para a Santa Casa devido à necessidade de cuidados médicos. Felizmente, o condutor do veículo Onix não sofreu ferimentos no acidente.

As autoridades estão investigando as circunstâncias exatas do acidente e a causa da falta de visibilidade por parte do condutor do veículo Gol. É sempre importante manter a atenção no trânsito e tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança ao entrar nas rodovias, evitando assim acidentes e preservando vidas.

Reforçamos a importância de respeitar as leis de trânsito, como observar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança e manter uma distância segura dos demais veículos. Essas medidas simples podem ajudar a prevenir acidentes e garantir a segurança de todos os motoristas e passageiros nas estradas. Iago Sincero/TVC