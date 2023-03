Homem furta caminhonete, bicicletas, loja, foge e bate em ônibus

A Polícia Militar prendeu um homem apontado como o autor de um verdadeiro “combo” de crimes, na madrugada desta quarta-feira (22), em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A cena foi de cinema. Os crimes começaram com o furto de uma picape no bairro Eldorado, na região norte da cidade. Em seguida, o criminoso furtou duas bicicletas no bairro São Manoel. Não satisfeito, o bandido arrombou uma loja na avenida Potirendaba, para levar produtos eletrônicos.

Na fuga, ele bateu o veículo em um coletivo urbano. Após o acidente, o homem pegou uma das bicicletas que estava na caçamba da picape e fugiu.

Ele foi preso pela Polícia Militar na avenida Alberto Andaló e encaminhado para a Central de Flagrantes.

O material furtado na loja de eletrônicos, avaliado em R$ 5 mil, foi recuperado e devolvido ao proprietário. A caminhonete também será devolvida ao dono.

O homem ficou preso à disposição da Justiça. Ele já foi preso outra vez pelo mesmo crime.

SBT Interior