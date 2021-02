URGENTE: Médico de Jales morre em acidente na rodovia Euclides da Cunha

Um acidente ocorrido por volta das 9h30min da manhã desta quarta-feira (17) deixou pelo menos um morto e uma pessoa ferida. O acidente aconteceu na Rodovia Euclides da Cunha, no sentido Cosmorama – Tanabi, no trevo da Base Aérea.

Segundo informações, a vítima fatal é um médico de 73 anos, morador da cidade de Jales. Ele estava em uma caminhonete Ford Ranger com destino à São José do Rio Preto, quando o veículo teria feito uma aquaplanagem e teria perdido o controle da direção, batendo contra uma árvore fora da pista.

O tempo na hora do acidente estava chuvoso, o que pode ter ocasionado o acidente.

O médico foi socorrido pela equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Sua esposa, que também estava no carro, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves.

O nome do médico ainda não foi divulgado. As causas do acidente deverão ser apontadas pela Polícia Científica.