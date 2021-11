Cliente recusa pagar programa mais caro e é roubado por travestis

Na madrugada deste domingo (14), um homem de 36 anos compareceu na Central de Flagrantes de Rio Preto para relatar que, às 23h30 do sábado (13), foi coagido por duas travestis e teve seu cartão bancário e R$70 roubados.

De acordo com a vítima, negociou um ‘programa’ com uma das profissionais e após a sua realização a acusada aumentou o valor.

Ao se recusar a pagar, uma segunda travesti entrou em seu veículo e as duas armadas com facas anunciaram o roubo do dinheiro e do cartão de crédito.

O homem acrescentou que cientes da senha do cartão as duas suspeitas realizaram diversas operações bancárias e mais tarde deixaram o local.

Um boletim de ocorrência com natureza de roubo foi registrado no Plantão. O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial.