Acidente grave deixa cinco pessoas feridas em rodovia de Nova Aliança

Um acidente grave na madrugada deste domingo (17/9), no quilômetro 10 da rodovia Maurício Goulart, que liga Nova Aliança a Bady Bassitt, na região metropolitana de São José do Rio Preto (SP), deixou cinco pessoas feridas.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, as vítimas teriam trabalhado no show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, que foi realizado em Rio Preto e estariam retornando do evento.

Ainda de acordo com a polícia, um Gol seguia na pista sentido Nova Aliança quando bateu na traseira de um Santana. Com o impacto, o carro acabou capotando e caiu em um barranco.

As vítimas foram socorridas e levadas para unidades de saúde da região. Peritos da polícia Técnico-científica foram acionados e analisaram o local.

As causas do acidente serão apuradas. SBT Interior