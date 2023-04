POLÍCIA MILITAR PRENDE EM FLAGRANTE UM INDIVIDUO POR FURTO A ESCOLA E OUTRO POR RECEPTAÇÃO EM VOTUPORANGA

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Polícia Militar prende em flagrante indivíduo que furtou escola em Votuporanga

Policiais militares de Votuporanga – 3ª CIA prenderam na noite desta segunda-feira, um indivíduo em flagrante pela prática de furto.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, policiais da Força Tática da 3ª Cia do 16º Batalhão durante patrulhamento pela zona norte, após terem recebido a informação de furto em uma escola, fizeram contato com a direção da unidade de ensino que confirmou o furto e deu acesso ao sistema de videomonitoramento, onde observou-se um indivíduo masculino, magro, branco, furtando uma máquina de lavar roupas após escalar o muro da instituição.

Em posse das características, com apoio das equipes da Atividade Delegada e DEJEM da PM, direcionou-se o patrulhamento pelo Bairro Pró Povo, onde foi abordado o suspeito na via pública.

Pela busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém após breve questionamento, o suspeito acabou confessando a prática do furto, inclusive indicando onde morava a pessoa que havia comprado o objeto.

Em diligência na casa do receptador, o mesmo confirmou ter comprado o objeto por R$ 50,00 na madrugada de hoje.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ambos foram ouvidos e liberados, sendo devolvido o patrimônio público furtado para a escola.

Reportagem: Votunews