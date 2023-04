Mulher morre após ser estuprada e espancada em Bady Bassitt

Vítima de 53 anos permaneceu internada por 16 dias no Hospital de Base de Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil vai investigar o caso de uma paciente de uma clínica de reabilitação de Bady Bassitt/SP que acabou morrendo nesta última terça-feira (18.abr), depois de ter dado entrada no Base de São José do Rio Preto/SP, vítima de espancamento e estupro. Ela ficou 16 dias internada, mas não resistiu.

De acordo com o registro policial, a paciente estava internada, de forma compulsória, em uma clínica para dependentes químicos havia sete dias. Uma das funcionárias do local disse que a vítima preservava estado geral, estando lúcida, porém, no domingo, 2 de abril, apresentou rebaixamento de estado geral e precisou ser internada, onde permaneceu até a última terça-feira.

Segundo o médico que diagnosticou a morte, há hipótese de agressão física com traumatismo craniano e abuso sexual.

O corpo da paciente foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) e as causas serão investigadas. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita.

Por telefone, a responsável da clínica afirmou que a paciente veio da cidade de Taquaritinga/SP, onde vivia em situação de rua e que deu entrada na instituição com dificuldades de andar, porém, que não possuía conhecimento do histórico de agressão e do possível abuso, inclusive, durante sua permanência na clínica, segundo ela, a paciente fez contato com a filha através de chamada de vídeo e que estava tudo bem. Ela afirma ainda que o prontuário da paciente ficará à disposição da polícia e que a clínica também está disponível para quaisquer esclarecimentos.

*Com informações do Gazeta do Interior