Pescador que usava rede e escondia arma em acampamento é preso pela Polícia Ambiental

Uma equipe do policiamento ambiental flagrou durante a realização de Policiamento Náutico, pela represa de Ilha Solteira, no município de Mesópolis, nas proximidades do Córrego do Meio, um pescador amador com várias redes de pesca dentro do barco, material este permitido a utilização somente para pescador com categoria profissional.

Em continuidade às diligências, a equipe deslocou até o acampamento em que se encontrava o pescador abordado, no município de Carneirinho-MG, sendo localizada uma espingarda cartucheira calibre .32 e materiais próprios para a prática de caça.

Diante ao constatado, com o apoio do policiamento de área de Minas Gerais, foi conduzido o infrator, os materiais e a arma de fogo ao plantão policial do município de Iturama para as providências de polícia judiciária.

Ainda foi lavrado Auto de Infração Ambiental pela prática de pesca com petrecho de uso não permitido, aplicada multa simples valorada em R$ 1.198,00, sendo apreendido o barco, motor, 05 redes de nylon duro e 9,9 quilos de pescado, onde os materiais foram depositados na Base da Polícia Ambiental de Jales/SP e elaborado Termo de Deterioração para o pescado, por estar impróprio para o consumo humano.

