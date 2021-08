Polícia Militar de Votuporanga captura fugitivo do sistema prisional de São Paulo

A Polícia Militar de Votuporanga – Equipe Charlie capturou na tarde desta sexta-feira, um homem procurado pelo sistema prisional do Estado de São Paulo.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, durante patrulhamento pela zona oeste da cidade, com o objetivo de coibir a prática de furtos, roubos, tráfico de drogas e outros delitos, os policiais militares abordaram um indivíduo que estava caminhando pela avenida José Silva Melo, com uma mochila nas costas.

Ao perceber a presença dos “Homens da Lei”, o rapaz apresentou certo nervosismo, despertando a atenção da equipe policial.

Ele foi abordado, durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, ao ser realizado pesquisa via Prodesp, o mesmo constou estar evadido do sistema prisional – Centro de Progressão de São José do Rio Preto, desde maio deste ano.

Diante do fato, os policiais militares deram voz de prisão ao indivíduo, sendo encaminhado a Central de Flagrantes da Polícia Civil, e o delegado de plantão ratificou a voz de prisão, determinando o seu recolhimento a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, ficando à disposição da Justiça.

Reportagem/Votunews: