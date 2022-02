Casal é encontrado morto dentro de casa em Palestina

Um casal foi encontrado morto dentro de casa na tarde desta quarta-feira (9), em Palestina. As informações são da TV Tem/g1.

De acordo com a Polícia Militar, vizinhos ligaram para a corporação após chamarem pelo nome do homem e da mulher e não serem atendidos. Os corpos de Miriam Fernanda da Cruz e Fernando Postigo foram encontrados ao lado de um revólver. Eles têm dois filhos, mas as crianças de 11 e 4 anos não estavam na residência.

Ainda conforme a Polícia Militar, existe a suspeita de que a motivação do crime tenha sido passional. Porém, somente a Polícia Civil vai esclarecer o caso. A residência onde os corpos de Miriam e Fernando foram encontrados passou por perícia. As crianças estão sob cuidados dos avós.

G1