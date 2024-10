Fake News: crime ocorrido em Limeira é falsamente atribuído a Votuporanga

Circulou durante o dia de hoje (18) em diversos grupos de WhatsApp a falsa informação de que um crime brutal teria ocorrido em Votuporanga, o que gerou grande preocupação entre os moradores da cidade. A notícia, amplamente compartilhada, apontava que uma mulher havia sido assassinada a facadas na Avenida Da Saudade, próximo ao Cemitério Municipal de Votuporanga.

A redação do Votunews recebeu centenas de ligações e mensagens de internautas buscando confirmação sobre o caso, que alegadamente teria acontecido em Votuporanga. No entanto, trata-se de uma fake news. O crime de fato aconteceu, mas na cidade de Limeira, localizada na região de Piracicaba, e não em Votuporanga.

Segundo informações apuradas pelo votunews, o crime aconteceu no dia 30 de setembro deste ano, em Limeira-SP. O acusado Erivaldo dos Santos Moura, de 50 anos, foi preso em flagrante por matar a esposa Lucilene Gonçalves Machado, de 44 anos de idade, com nove facadas, em frente à sua esmalteria após discussão com o marido. A vítima, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O autor do crime foi preso e agora responde judicialmente.

Pedimos aos internautas do votunews que tomem cuidado com o compartilhamento de informações não verificadas e que busquem sempre fontes confiáveis antes de espalhar notícias.

