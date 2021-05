DISE prende homem por tráfico de drogas no bairro Boa Vista em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A equipe da DISE de Votuporanga prendeu nesta noite (26/05) um homem por tráfico de drogas no Bairro Boa Vista II, em Votuporanga. Ele tem 38 anos de idade e era alvo de investigações dos policiais da Delegacia Especializada pelo envolvimento com a comercialização de drogas, especialmente, cocaína na cidade.

Hoje, os policiais da DISE abordaram o investigado em sua residência e em buscas pelo local encontraram um tijolo prensado de cocaína escondido em meio às roupas no quarto dos filhos menores de idade, além de uma balança de precisão.

Foi apreendido também o celular do investigado que passará por perícia e pode revelar detalhes do esquema no qual estava envolvido.

A droga teve peso aproximado de 210 gramas, o que seriam suficientes para preparar cerca de 630 porções para a venda aos usuários.

De acordo com os policiais da DISE, o investigado mantinha a droga escondida em sua residência a mando de um outro traficante, o que também está sob investigação.

O criminoso foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para uma unidade prisional da região, ficando à disposição da Justiça.