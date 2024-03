Polícia Civil de Votuporanga integra megaoperação contra crimes cibernéticos

Ação que prendeu 26 pessoas foi deflagrada após a polícia constatar que cerca de 5 mil pessoas tiveram prejuízo de R$ 50 milhões em crimes cibernéticos.

Uma operação para combater uma organização criminosa suspeita de praticar estelionato pela web prendeu 26 pessoas temporariamente em todo o estado de São Paulo. A ação ocorreu nesta quinta-feira (21.mar) sob coordenação do Departamento de Polícia Judiciária (Deinter 5), de São José do Rio Preto/SP, com participação da Polícia Civil de Votuporanga/SP.

Para cometer o crime, os estelionatários criavam falsos boletos e as vítimas, achando que estariam pagando pelo serviço, depositavam dinheiro para os golpistas. Os outros crimes relacionados são “golpe do Pix”, clonagem do cartão de crédito, bem como do cartão do Bolsa Família.

Segundo a Polícia Civil, a segunda fase da Operação Cyberconnect cumpriu 67 mandados de busca e apreensão, além dos 26 de prisão.

O delegado Seccional de Fernandópolis, Everson Contelli, informou que as vítimas devem receber o ressarcimento dos valores. “Nós estamos verificando que criminosos de outras áreas estão migrando para o crime cibernético. Por isso, a Polícia Civil tem como papel fazer a recuperação de ativos. Hoje, nós realizamos sequestro de bens com três automóveis apreendidos em Cuiabá”, informou o delegado.

Durante a investigação, foi constatado que cerca de cinco mil pessoas tiveram prejuízo de R$ 50 milhões em crimes cibernéticos. Embora grande parte das vítimas seja da região de Rio Preto, as investigações apontam que os crimes foram cometidos em todos os estados do país.

As buscas também foram realizadas nas cidades de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, além de Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT e Goiânia/GO.

Primeira fase

Na primeira fase, a operação foi deflagrada entre os dias 9 de outubro até 30 de novembro de 2023, quando foram cumpridos 167 mandados de busca e apreensão em cidades de todo o estado de São Paulo, além de Curitiba/PR, Cuiabá/MT e Palmas/TO.

Celulares, monitores, cartões e dinheiro foram alguns dos materiais apreendidos na ação.

