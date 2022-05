Justiça de Votuporanga condena dois criminosos por assalto em garagem no bairro Estação

Dois ladrões que assaltaram uma loja de carro usados na avenida Prestes Maia, em 30 de novembro do ano passado, foram condenados hoje (24) pela Justiça a 8,10 anos de prisão cada um. Outros três acusados, também presos no dia do assalto, foram inocentados por falta de provas. Um deles, inclusive, é filho do ex-dono do estabelecimento comercial invadido.

Segundo a sentença, os condenados invadiram a loja e, mediante ameaça de arma de fogo, roubaram uma moto e objetos de valor (veja relação abaixo), totalizando um prejuízo de cerca de R$ 45 mil.

Os ladrões fugiram em uma moto roubada na referida garagem, porém abandonaram a moto utilizada para chegar ao local. Um dos donos, contudo, utilizou a moto deixada no estabelecimento para ‘seguir’ os bandidos.

A Polícia Militar localizou o esconderijo e prendeu os cinco acusados no imóvel, recuperando os objetos roubados. A sentença, entretanto, deixa claro a incerteza da participação de todos no crime, por isso três foram absolvidos da pena. Por considerar o crime hediondo, os dois sentenciados devem cumprir a pena no regime fechado.

OBJETOS ROUBADOS

01 (uma) Motocicleta Dafra/BMWG 650 GS, ano fabricação/modelo 2012, cor branca, avaliada em R$24.510,00; 01 (um) Celular, Marca Xiaomi 9, avaliado em R$ 800,00; 01 (um) par de Óculos de Sol, marca Carrera, avaliado em R$ 130,00; 01 (um) Relógio Casio G Shock, cor preta, avaliado em R$ 350,00; 01 (uma) aliança de ouro 18k, avaliada em R$ 3.000,00; 01 (uma) carteira,marca Ogochi, avaliada em R$ 70,00; 01 (uma) pulseira de ouro 18 k, a qual pesa 28 gramas, avaliada em R$ 16.800,00, perfazendo o valor total de R$ 45.660,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais), conforme auto de avaliação de fls. 323/324, bem como cerca de R$ 788,00 em dinheiro e 02 (dois) cheques preenchidos no valor de R$3.100,00 cada. votuporangatudo