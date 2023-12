Operação Impacto prende três indivíduos por porte ilegal de arma e falsificação em Bálsamo

A Polícia Militar do 4o Batalhão de Polícia Ambiental realizou na quarta-feira (28) a Operação Impacto e prendeu três indivíduos por porte ilegal de arma de fogo e falsificação de documentos na zona rural de Bálsamo, no interior de São Paulo.

De acordo com a PM, a ação ocorreu após denúncias de que pessoas estavam praticando caça no controle da fauna exótica invasora na área. Ao chegar ao local, os policiais abordaram três homens portando armas de fogo.

Durante inspeção e checagem dos documentos, foi constatada adulteração em uma Guia de Tráfego, que autoriza o manejo de javalis. O número do documento apresentado não conferia com os registros do Ibama.

Diante disso, os três indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bálsamo, juntamente com o armamento. Eles permanecem à disposição da Justiça.

Foram apreendidos dois espingardas calibre 12, uma carabina CBC calibre 22, 18 munições intactas e toda a documentação fraudada. Cada infrator também recebeu multa administrativa de R$ 10 mil.

A Operação Impacto foi realizada pelo 4o Batalhão de Polícia Ambiental com o objetivo de coibir a caça ilegal na região. A ação resultou na prisão dos três suspeitos e na apreensão de armas e munições irregulares. www.votunews.com.br