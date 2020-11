Polícia Militar flagra traficante no bairro Vila América em Votuporanga

Um traficante que vendia drogas em sua casa, no bairro Vila América, em Votuporanga, foi preso pela Polícia Militar. Ele tinha quase 1 kg de maconha, além de material para embalagem da droga.O flagrante foi realizado pela equipe Delta da PM. Os policiais patrulhavam o bairro já com a suspeita do envolvimento do rapaz com o tráfico, quando avistaram uma moto que deixava a residência.

Na abordagem os PMs encontraram uma porção de maconha com o garupa e ele admitiu ter comprado a maconha do morador. O acusado tentava fechar o portão, mas foi surpreendido e na fiscalização os policiais apreenderam 890 gramas da erva, além de uma balança de precisão, 1 rolo de plástico filme, quatro celulares, duas facas e dinheiro da venda da “erva maldita’.Ele foi levado para a Central de Flagrantes e autuado. A pena para o crime é de até 15 anos de cadeia.