Toda a quadrilha vai ser julgada na próxima terça-feira, 31, no Fórum de Rio Preto.

Bandidos invadiram um prédio, renderam funcionários e uma família, e conseguiram fugir com relógios, joias e cartões, na tarde da sexta-feira, 3, em Rio Preto. O crime aconteceu no edifício Ulisses Jamil Cury, localizado na rua Carmelino Gonçalves Condessa, no bairro Santos Dumont. Os criminosos conseguiram entrar no prédio se passando por novos moradores.

Depois que entraram no prédio, os criminosos renderam o faxineiro e subiram para o quarto andar, onde renderam também a funcionária do apartamento. Ela foi feita refém. Os bandidos entraram e saíram com relógios, joias e perfumes. Com essa funcionária refém, subiram até o sétimo andar, onde renderam uma família. Como a porta estava encostada, entraram e também fizeram a família refém.

Após o roubo, de acordo com a Polícia Militar, os criminosos fugiram sentido a rodovia Washington Luís (SP-310). O helicóptero Águia, da PM, foi acionado para ajudar na ocorrência e iniciou o apoio por volta das 16h.

Cinco integrantes da quadrilha que assaltou moradores do edifício Ulisses Jamil Cury, no bairro Santos Dumont, em Rio Preto, em julho, foram presos pela polícia nesta quinta-feira, 13. Eles fazem parte de um grupo especializado neste tipo de roubo – um dos alvos foi um prédio de luxo em Santos.

O caso começou a ser esclarecido quando uma equipe do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), de São Paulo, veio até Rio Preto e conseguiu identificar um dos integrantes do assalto por meio de digitais encontradas no carro usado pela quadrilha, que foi abandonado em uma rua da Vila Imperial. Outro suspeito foi identificado após trabalho de campo dos policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto.