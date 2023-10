No feriado de ontem, 12/10, durante atendimento de ocorrência no distrito de Ecatu, os policiais militares CB PM Bertelli e SD Jennifer receberam uma denúncia anônima sobre um indivíduo que possuía uma arma de fogo e estava em um veículo GM S10 de cor branca.

Em entrevista, o homem confessou ter uma espingarda calibre .36 em sua residência na Rua Laureano Automani, no Distrito de Ecatu.

Após o patrulhamento, os policiais localizaram e abordaram o veículo no interior do Posto Romero. Na revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado.

Lá, ele mostrou a espingarda que estava entre uma poltrona e a parede, bem como 06 cartuchos intactos de calibre 36 em um criado-mudo ao lado da cama e uma caixa de munição com 27 cartuchos intactos de calibre 22 em seu guarda-roupa.

Diante da posse ilegal da arma, foi dada voz de prisão ao homem, que não possuía registro da mesma. Foram lidos seus direitos constitucionais, e ele foi encaminhado ao plantão policial na cidade de Mirassol, onde o delegado de plantão, Dr. Alexandre Aridi, elaborou o boletim de ocorrência com base no Artigo 12. O indiciado foi liberado, e a espingarda e as munições foram apreendidas.