De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito, além de agredir a companheira, chegou a trancá-la dentro de casa.

Policiais militares informaram na Central de Flagrantes que era por volta de 18h30, quando foram acionados por uma chamada informando caso de violência doméstica.

No local conseguiram contato com a vítima, 31 anos. Ela contou que “tem três filhos, mas apenas o mais novo é do agressor. Ele passou a maltratar as crianças sem motivo algum, colocando-as até de castigo. Indignada, passaram a discutir e o homem a expulsou de casa”.