Polícia investiga morte de rapaz suspeito de ser um dos assaltantes de loja de celular em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Homem é morto em Votuporanga no bairro Pozzobon 🚨🚨🚨🚨

Neste domingo, 29 de outubro, um rapaz perdeu a vida na Rua Vereador Nelson do Nascimento, localizada no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Os detalhes iniciais indicam que a vítima – identificada como sendo Igor dos Santos Braga, 30 anos, conhecido como “Igote” foi vítima de disparos de arma de fogo, resultando em sua morte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, porém, ao chegar ao local, a equipe médica constatou que o homem já estava sem sinais vitais.

Além disso, durante a investigação preliminar, foi revelado que no local do incidente foram encontradas seis cápsulas deflagradas, sugerindo que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Testemunhas relataram que o rapaz parecia estar correndo a pé pela rua Nassif Miguel, momentos antes do incidente e aparentemente já havia sofrido algum ataque, quando caiu no local pela rua Vereador Nelson Nascimento onde foi posteriormente atingido pelos disparos de arma de fogo.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o rapaz é suspeito de ser um dos autores do roubo a mão armada ocorrido na tarde da última quinta-feira, em uma loja de venda e manutenção de celulares localizada na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon.

O assalto está sendo apurado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, e o delegado titular, Drº Rafael Latorre esteve no local do homicídio para acompanhar o início das investigações do crime.

A linha de investigação da polícia é exatamente essa, ou seja, alguma ligação entre a vítima e o outro suspeito de ter participado do roubo, que continua foragido. “Igote” foi preso neste sábado, pela Polícia Militar e conduzido à Central de Flagrantes para prestar depoimento, sendo indiciado por roubo e liberado.

www.votunews.com.br