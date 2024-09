Adolescente é apreendido por assassinato em Mirassol

A Polícia Civil deu um importante passo na investigação do assassinato de Thamires Fernanda Martins da Silva, de 24 anos, ocorrido em março deste ano

A Polícia Civil deu um importante passo na investigação do assassinato de Thamires Fernanda Martins da Silva, de 24 anos, ocorrido em março deste ano. Na manhã desta quinta-feira (26), um adolescente, suspeito de ser o autor dos disparos, foi apreendido.

Operação e prisões

Durante a operação, que contou com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em três endereços, a polícia encontrou drogas, munições e uma arma de fogo. Além do adolescente, um homem foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e outro adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Confissão e detalhes do crime

Em seu depoimento, o adolescente confessou ter sido o autor dos disparos que tiraram a vida de Thamires. A vítima foi atingida por tiros na cabeça, nádegas e perna direita e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

Investigações em andamento

As investigações continuam para apurar todas as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis envolvidos. A polícia trabalha para descobrir a motivação do crime e esclarecer se houve participação de outras pessoas.