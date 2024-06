Capotamento de veículo em rodovia de Barretos-Colômbia mata duas pessoas

Um casal morador de Colômbia-SP faleceu em um capotamento na rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Colômbia, na noite deste domingo, dia 16. Segundo a ocorrência registrada como morte suspeita e capotamento, o motorista Francisco Maique Medeiros de Souza, de 31 anos, seguia no sentido Barretos-Colômbia quando, próximo ao quilômetro 449, perdeu o controle do veículo, um Volkswagen Gol preto com placas de Colômbia. O carro invadiu a pista contrária, chocou-se com um barranco e capotou em seguida.

Francisco estava acompanhado de Núbia Cristina Eufrasio Nagibe, de 21 anos. Conforme o Corpo de Bombeiros, que esteve no local, as vítimas foram ejetadas do veículo. “As vítimas foram ejetadas, uma estava do lado da pista e a outra do outro lado. A equipe do SAMU também chegou junto com a gente no local, foram iniciadas as manobras de RCP e, com a chegada do médico, foi constatado o óbito das duas vítimas”, disse um dos militares do Corpo de Bombeiros presentes na ocorrência.

Os documentos dos ocupantes do carro foram encontrados dentro do veículo. A Polícia Militar Rodoviária acionou o SAMU, que constatou o óbito do condutor do veículo e da passageira Núbia Cristina Eufrasio Nagibe. A perícia foi chamada para realizar os procedimentos necessários no local do acidente.