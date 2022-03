De acordo com a Polícia Militar, Victor Hugo da Silva foi golpeado diversas vezes em uma praça do município. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital de Potirendaba, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local do homicídio para realizar exames periciais. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José do Rio Preto/SP.