Região recebe fuzis israelenses enviados pelo Governo de SP

As equipes de Operações Especiais da Polícia Civil da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de São José do Rio Preto (SP) receberam fuzis da marca IWI ARAD, de fabricação israelense, calibre 5,56.

O armamento reconhecido pela eficiência em diversos cenários de conflitos foi enviado pelo Governo do Estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, as armas capacitam os policiais para uma resposta adequada nas operações contra crimes de alta complexidade.

No mês passado, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou um investimento de R$ 110,7 milhões na modernização de 27 distritos policiais e na capital, além de mais de 17 mil novas armas e coletes balísticos.

Na ocasião, o tucano confirmou a aquisição de 12,5 mil pistolas calibre 9 mm e 250 carabinas calibre 5,56 para a Polícia Civil. Todo o armamento foi embarcado nos Estados Unidos (EUA) e em Israel.