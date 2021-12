Familiares agridem com enxada suspeito de assaltar a própria mãe

Um homem de 37 anos foi internado, no sábado (4), após ter sido agredido com golpes de enxada pelo irmão e primo, por volta das 21h30, na Vila Toninho, em Rio Preto. As agressões foram motivadas pela suspeita de que a vítima estaria roubando da própria mãe.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima trancada no banheiro da casa de uma testemunha.

Segundo o homem, os agressores utilizaram o cabo e a lâmina do objeto para o ferir, o que acabou causando um corte em sua cabeça.

A vítima conseguiu fugir e se esconder na residência de um vizinho, que teve o imóvel danificado pelos acusados. Os agressores fugiram antes da chegada dos militares.

Uma viatura do SAMU foi acionada e levou o paciente para o Hospital de Base, onde permaneceu internado para a realização de exames, porém sem risco aparente de morte.

Na Central de Flagrantes o caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pelo 7º Distrito Policial.