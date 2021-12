Caçadores amadores são autuados por caça ilegal na região

No início da noite de ontem, 07, durante policiamento ambiental, os militares visualizaram em uma propriedade rural localizada próxima do Córrego do Pavão, município de Ouroeste, um veículo transitando pelas margens do córrego com vários cães em sua carroceria.

O veículo com dois indivíduos foi abordado, identificado e, em seu interior, foram localizados materiais utilizados para caça. Os policiais constataram que os abordados não possuíam o Cadastro Técnico Federal – CTF – vigente nem a autorização do dono da propriedade rural para praticarem o ato de caça.

Os indivíduos foram multados em R$ 500 cada por caçar espécime da fauna silvestre, sem a devida licença ou autorização da autoridade competente e os materiais foram apreendidos.