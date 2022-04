Menino de 9 anos estava dormindo na rua com a mãe e, quando acordou, ela não estava mais lá

Com as características da mulher, foi possível encontrar a mãe do garoto internada no Hospital Bezerra De Menezes. Segundo a Guarda, devido à confusão mental que pela qual a mulher passava, não foi possível obter mais informações sobre o ocorrido.