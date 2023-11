ACIDENTES NA RODOVIA BADY BASSIT: ALERTA PARA A SEGURANÇA NAS ESTRADAS

A Rodovia Bady Bassit, que conecta as cidades de Tanabi, Engenheiro Balduino e Monte Aprazível, tem sido palco de tragédias ao longo dos anos. Uma pesquisa detalhada revela um histórico assustador de acidentes fatais que ocorreram nessa via nos últimos 11 anos, com mais de 16 vítimas perdendo a vida. É um alerta contundente sobre a importância da segurança nas estradas.

O REGISTRO DAS TRAGÉDIAS:

2012 – Bebê de três meses entre as vítimas

2013 – Cinco mortes em uma única família

Em 2017 – Dois motoristas perderam a vida em um acidente de colisão

2018 – registrou mais duas fatalidades, com a perda trágica do presidente de um sindicato e sua esposa

2018 – Três mortes no km1

2020 – Morte de idoso em acidente com ônibus

2023 – Tragédia recorrente no mesmo local

O ano de 2023 trouxe um acidente que deixou duas morte. Três pessoas perderam a vida, e mais duas pereceram no mesmo local onde ocorreu a tragédia de 2018.

UM CHAMADO À CONCIENTIZAÇÃO E À SEGURANÇA.

O chamado é para todos os condutores e passageiros: respeite as leis de trânsito, não dirija sob a influência do álcool e mantenha a atenção na estrada. O cuidado e o respeito pelas vidas de todos os usuários das rodovias são essenciais para evitar futuras tragédias.

Nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Que essas perdas trágicas nos lembrem da importância da segurança nas estradas e que possamos agir para evitar que mais vidas sejam perdidas. Que Deus sempre proteja e abençoe a todos nós nas estradas.

Tanabi Noticias – Por João Vitor Galvani.