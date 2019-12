Campanha Leão Amigo 2019: contribuintes têm até 30 de dezembro para realizar destinação

Pessoa física pode destinar até 6% do imposto devido, com a declaração feita no modelo completo. Pessoa jurídica pode destinar até 1% do imposto devido, com a declaração feita pelo lucro real.

Por meio do link, você escolhe para qual fundo você deseja fazer sua destinação. Preencha os campos com seus dados e ao final será gerado um boleto, que pode ser pago em qualquer agência bancária ou casas lotéricas. (http://www.votuporanga.sp. gov.br/n/publicacao/Default. asp?x=institucional&p= 2019121094749-campanha-leao- amigo).

A Campanha Leão Amigo é um programa de incentivo fiscal em benefício da criança, do adolescente e também do idoso de Votuporanga em que qualquer cidadão ou empresa que declara o Imposto de Renda pode destinar, sem custo adicional, percentuais deste imposto ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso. A campanha é promovida durante o ano todo pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal do Idoso, com apoio da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e Região, Receita Federal e do Conselho Regional dos Contabilistas.

Mais informações sobre como destinar recursos à campanha podem ser obtidas no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) e também nos escritórios de contabilidade e instituições parceiras. O telefone da Secretaria de Assistência Social para esclarecimento de dúvidas é (17) 3426-2600.