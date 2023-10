Alunos de Direito doam brinquedos para entidade de Votuporanga

Em comemoração ao Dia das Crianças, universitários doam cerca de 120 brinquedos novos para a Casa da Criança

Os alunos do curso de Direito da Unifev doaram cerca de 120 brinquedos novos, na tarde de segunda-feira (9), para a Casa da Criança. Na oportunidade, os universitários estiveram acompanhados do coordenador da graduação, Prof. Me. André Luís Herrera, e os docentes Profas. Mas. Éllen Cássia Giacomini Casali e Marina Servo Calanda, e Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho.

A iniciativa, intitulada Dia das Crianças Solidário 2023, teve o objetivo de presentear as crianças atendidas pela entidade em comemoração ao Dia das Crianças (12 de outubro).

“O projeto visou contribuir para que os alunos tenham consciência solidária e empática quanto ao próximo, desenvolvendo espírito humanitário a partir do conhecimento real da sociedade que vive. Com essa atitude os alunos participaram de forma efetiva de atividades de responsabilidade social”, destacou Herrera.

“É muito gratificante contribuir com um projeto tão lindo. Hoje, tornamos esta data ainda mais feliz para diversas crianças. Além disso, é importante que os nossos estudantes tenham contato direto com a comunidade, entendendo suas necessidades diárias e, dentro das possibilidades, propondo atividades colaborativas”, citou Marina.

Maria Carolina Ferrari Sarchis Madrid, presidente da entidade, destacou que ações como essas contribuem com a continuidade das atividades desenvolvidas no local. “Diariamente, atendemos muitas crianças em vulnerabilidade social dos bairros do entorno. Sem dúvida, essa doação possibilitará que elas tenham um dia ainda mais especial. Agradecemos a Unifev pela parceria de sempre!”, disse.