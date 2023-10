Comitiva da Saev Ambiental participa de eventos de saneamento ambiental

Em São Paulo, servidores da autarquia participaram da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente e também da Waste Expo

Uma comitiva da Saev Ambiental participou do dia 3 a 5 de outubro da tradicional Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), que é considerado o maior evento de saneamento da América Latina. O tema central desta edição foi “Saneamento Ambiental na Globalização do Desenvolvimento Sustentável”. O grupo também participou da “Waste Expo Brasil”, maior feira da América Latina dedicada à gestão de resíduos sólidos, reciclagem e limpeza pública que ocorreu simultaneamente.

A comitiva foi liderada pelo superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, e pelo superintendente adjunto da autarquia, Luciano Passoni, reunindo 11 servidores de diferentes departamentos da autarquia. Os eventos foram realizados no centro de convenções Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo os maiores expositores e especialistas do setor de saneamento básico do mundo.

Além de polo de negócios e oportunidades de networking, as feiras têm por objetivo a promoção e divulgação do desenvolvimento tecnológico do saneamento e de produtos empregados em sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento e sistemas de coleta, tratamento de esgotos, drenagem e disposição final de resíduos e demais ações do saneamento ambiental.

“A Fenasan contribui diretamente para o desenvolvimento técnico e tecnológico do setor de saneamento ambiental, além de aquecer o mercado e movimentar a economia brasileira. Foi uma excelente oportunidade para os servidores terem acesso às novas tecnologias e aprimorar o conhecimento e as metodologias aplicadas nos serviços oferecidos pela Saev Ambiental, com foco na saúde e na qualidade de vida das pessoas”, afirmou Vilela.

Já o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Luciano Passoni, falou sobre a importância de ampliar o diálogo em torno das questões de saneamento ambiental, meio ambiente e, principalmente, sustentabilidade. “Essas feiras são importantes porque promovem o compartilhamento de conhecimento altamente qualificado, além dos lançamentos tecnológicos do setor, reforçando a importância da cadeia produtiva do saneamento formada por fabricantes, distribuidoras e prestadoras de serviços do mercado”, destacou.