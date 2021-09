Prefeito assina escritura de área para desfavelamento em Votuporanga neste sábado

Ato será realizado às 10 horas, com transmissão pelas redes sociais da Prefeitura, na presença dos moradores e também de autoridades convidadas

O prefeito Jorge Seba assina, neste sábado (4/9), a escritura da área onde serão construídas cerca de 180 casas para o desfavelamento. O ato será realizado às 10 horas, na praça da Estação, na presença dos moradores e também de autoridades convidadas como o deputado estadual Carlão Pignatari; o gerente regional da CDHU, Osvaldo Carvalho; vereadores, secretários municipais e Cartório de Registro de Imóveis. A assinatura da escritura também será transmitida pelas redes sociais da Prefeitura.

A compra da área no valor de R$ 1,540 milhão foi autorizada em votação unânime pela Câmara Municipal em abril deste ano, originando a Lei 6698/2021. A área possui 77 mil m² e está localizada na região sul, ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas, com localização privilegiada e rede de água e esgoto nas proximidades, além de outros bairros ao redor.

O desfavelamento voltado para as famílias que hoje vivem nas regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton é uma das prioridades do programa de governo do prefeito Jorge Seba. “O problema se arrasta há 50 anos e vamos dar a solução. Não é possível seres humanos serem tratados diferente. Estamos caminhando em busca da tão sonhada casa própria para aquelas pessoas que moram em situações desiguais. Sabemos da responsabilidade social de todos nós, administradores públicos, para caminharmos, juntos, no sentido de sanar este problema”, disse o prefeito.

Convênio com a CDHU

O próximo passo, a partir da assinatura da escritura, será a elaboração do projeto de loteamento com a divisão da área em lotes e, posteriormente, doação à Fazenda do Estado de São Paulo para formalização do convênio com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) que dará continuidade no processo resultando na construção das unidades habitacionais.